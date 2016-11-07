Прямой эфир

Легковой автомобиль и грузовик лоб в лоб столкнулись в Поставском районе: три человека погибли

07 ноября 2016 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три человека погибли в результате аварии минувшей ночью на дороге в Поставском районе. Лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика унесло жизни женщины и двоих ее детей-студентов.

Мокрый снег, туман и сильный ветер стали причиной всплеска аварийности. Так, в центре Минска столкнулись легковушка и скорая помощь. Находящаяся в ней пациентка скончалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погода привела к заторам не только на земле, но и в небе. Из-за сильного тумана аэропорт Минск накануне не принимал самолеты на посадку. Их перенаправляли в гомельский аэропорт. Сегодня воздушная гавань работает в штатном режиме. Улучшения погодных условий пока ждать не приходится – синоптики сегодня объявили оранжевый уровень опасности.

# происшествия # Авария

Другие новости рубрики

Все новости
В Вильнюсе на тротуаре найден белорус без сознания: мужчина госпитализирован
07 ноября 2016 10:54

В Вильнюсе на тротуаре найден белорус без сознания: мужчина госпитализирован

Иномарка протаранила «Скорую помощь» с пациентом в центре Минска: спецавтомобиль опрокинулся на соседнюю машину
06 ноября 2016 13:29

Иномарка протаранила «Скорую помощь» с пациентом в центре Минска: спецавтомобиль опрокинулся на соседнюю машину

Аварии в Беларуси из-за плохих погодных условий: в Витебской области за сутки – 32 ДТП, под Минском опрокинулась маршрутка
06 ноября 2016 10:52

Аварии в Беларуси из-за плохих погодных условий: в Витебской области за сутки – 32 ДТП, под Минском опрокинулась маршрутка