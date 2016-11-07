Легковой автомобиль и грузовик лоб в лоб столкнулись в Поставском районе: три человека погибли

Новости Беларуси. Три человека погибли в результате аварии минувшей ночью на дороге в Поставском районе. Лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика унесло жизни женщины и двоих ее детей-студентов.

Мокрый снег, туман и сильный ветер стали причиной всплеска аварийности. Так, в центре Минска столкнулись легковушка и скорая помощь. Находящаяся в ней пациентка скончалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погода привела к заторам не только на земле, но и в небе. Из-за сильного тумана аэропорт Минск накануне не принимал самолеты на посадку. Их перенаправляли в гомельский аэропорт. Сегодня воздушная гавань работает в штатном режиме. Улучшения погодных условий пока ждать не приходится – синоптики сегодня объявили оранжевый уровень опасности.