Легкомоторный самолет с туристами упал в океан у берегов Багамских островов. Погибли 4 человека

Новости США. Легкомоторный самолет с туристами упал в воды Атлантического океана у берегов Багамских островов. В авиакатастрофе погибли четыре гражданина США. Предполагается, что они арендовали воздушное судно для осмотра достопримечательностей.

Полицию о катастрофе проинформировал очевидец, а позже в океане были найдены обломки воздушного судна.

Самолет взлетел с острова Большой Багама, расположенного в северо-западной части архипелага. Он находится поблизости от Флориды и является популярным местом среди американских путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.