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Легкомоторный самолет с туристами упал в океан у берегов Багамских островов. Погибли 4 человека

11 ноября 2013 07:05
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Новости США. Легкомоторный самолет с туристами упал в воды Атлантического океана у берегов Багамских островов. В авиакатастрофе погибли четыре гражданина США. Предполагается, что они арендовали воздушное судно для осмотра достопримечательностей.

Полицию о катастрофе проинформировал очевидец, а позже в океане были найдены обломки воздушного судна.

Самолет взлетел с острова Большой Багама, расположенного в северо-западной части архипелага. Он находится поблизости от Флориды и является популярным местом среди американских путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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