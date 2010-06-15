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Легкомоторный самолет разбился рядом со школой: пилот погиб

15 июня 2010 09:15
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ЧП произошло в австралийском Сиднее. После удара о землю произошло три взрыва. Затем начался пожар, который охватил несколько припаркованных поблизости автомобилей.

Разлетевшиеся обломки серьезно ранили пятерых школьников. Дети госпитализированы. Кроме того, два человека, находившиеся в одной из машин, в состоянии шока направлены в больницу. Сейчас на месте трагедии работают спасатели. Ученики эвакуированы. Ремонтные бригады восстанавливают линии электропередачи, поврежденные при падении самолета. Без света остаются несколько тысяч домов.

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