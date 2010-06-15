Легкомоторный самолет разбился рядом со школой: пилот погиб

ЧП произошло в австралийском Сиднее. После удара о землю произошло три взрыва. Затем начался пожар, который охватил несколько припаркованных поблизости автомобилей.

Разлетевшиеся обломки серьезно ранили пятерых школьников. Дети госпитализированы. Кроме того, два человека, находившиеся в одной из машин, в состоянии шока направлены в больницу. Сейчас на месте трагедии работают спасатели. Ученики эвакуированы. Ремонтные бригады восстанавливают линии электропередачи, поврежденные при падении самолета. Без света остаются несколько тысяч домов.