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Легкоатлет Оскар Писториус об убийстве своей девушки: Я не застрелил ее из-за спора

03 марта 2014 15:25
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Новости ЮАР. Шестикратный чемпион Паралимпийских игр Оскар Писториус сегодня, 3 марта, отказался признавать себя виновным в умышленном убийстве своей подруги Ривы Стенкамп.

Оскар Писториус:
Судья, я не виновен. Я подошел к ванной с заряженным пистолетом, чтобы защитить себя и Риву. Я думал, что она все еще была в постели. Нет никаких аргументов в пользу версии об умышленном убийстве. Нет, я не застрелил ее из-за спора.

Напомним, Писториус и ранее признавал, что случайно застрелил Стенкамп в ночь на 14 февраля 2013 года в своем доме в Претории. Спортсмен якобы проснулся посреди ночи из-за подозрительного шума в ванной. Со слов обвиняемого, он принял подругу за грабителя и выстрелил через закрытую дверь.

Согласно материалам дела, Писториус умышленно убил Стенкамп, поскольку был на нее зол. Со слов свидетелей, преступлению предшествовала ссора Оскара и Ривы. Приговор паралимпийцу вынесут не раньше 20 марта. И если Писториуса признают виновным, то ему грозит пожизненное заключение.

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# происшествия # Фотофакт # Убийство

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