Ледяные дожди в Китае: эвакуировано более 22 тысяч человек

На южную часть Китая обрушились ледяные дожди. В провинции Гуйчжоу разрушено более 200 домов, еще около полутора тысяч крыш повреждены ледяными глыбами. Чтобы избежать жертв, власти уже эвакуировали 22 тысячи человек.

Частично нарушено и движение на автомагистралях. Несколько сотен человек вынуждены пережидать непогоду в своих машинах на обледеневших трассах региона.

По предварительным подсчетам, всего от непогоды пострадали 1 миллион 800 человек. А экономический ущерб оценивается в более чем 45 миллионов долларов.

По прогнозу метеорологов, холодная погода сохранится в провинции до конца недели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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