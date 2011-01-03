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Ледяные дожди стали причиной многокилометровой пробки на юге Китая

03 января 2011 15:15
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Заложниками непогоды оказались более 20 тысяч водителей и пассажиров междугородних автобусов.

Местные власти принимают экстренные меры по оказанию помощи заблокированным на дорогах людям. Их снабжают горячей пищей и питьевой водой, также выдаются шерстяные одеяла.

Больше всего от стихии пострадали провинции Хунань и Гуйчжоу. Там из-за сильного обледенения без электричества и света остались многие населенные пункты. В регионе нарушена работа и воздушных гаваней, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Синоптики прогнозируют, что осадки сохранятся на протяжении всей недели.

Автомобильная пробка в Китае

Помощь застрявшим водителям

Авария

Ледяные дожди парализовали ряд регионов на юге Китая

# происшествия # Природные катаклизмы # Погода # Фотофакт

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