Ледяные дожди стали причиной многокилометровой пробки на юге Китая

Заложниками непогоды оказались более 20 тысяч водителей и пассажиров междугородних автобусов.

Местные власти принимают экстренные меры по оказанию помощи заблокированным на дорогах людям. Их снабжают горячей пищей и питьевой водой, также выдаются шерстяные одеяла.

Больше всего от стихии пострадали провинции Хунань и Гуйчжоу. Там из-за сильного обледенения без электричества и света остались многие населенные пункты. В регионе нарушена работа и воздушных гаваней, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Синоптики прогнозируют, что осадки сохранятся на протяжении всей недели.

Ледяные дожди парализовали ряд регионов на юге Китая