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Ледяные дожди парализовали ряд регионов на юге Китая

03 января 2011 09:19
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Основной удар стихии пришелся на провинции Хунань и Гуйчжоу.

Из-за разгула стихии несколько населенных пунктов остались без электричества и связи. Закрыт ряд скоростных автотрасс. На многих магистралях гололедица стала причиной многокилометровых пробок. Заложниками непогоды оказались почти 20 тысяч водителей и пассажиров междугородних автобусов. В регионе нарушена работа и воздушных гаваней, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Синоптики прогнозируют, что осадки сохранятся на протяжении всей недели.

# происшествия # Природные катаклизмы # Погода # Фотофакт

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