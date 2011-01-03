Ледяные дожди парализовали ряд регионов на юге Китая

Основной удар стихии пришелся на провинции Хунань и Гуйчжоу.

Из-за разгула стихии несколько населенных пунктов остались без электричества и связи. Закрыт ряд скоростных автотрасс. На многих магистралях гололедица стала причиной многокилометровых пробок. Заложниками непогоды оказались почти 20 тысяч водителей и пассажиров междугородних автобусов. В регионе нарушена работа и воздушных гаваней, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Синоптики прогнозируют, что осадки сохранятся на протяжении всей недели.