Ледяная ловушка. Лебедя со сломанным крылом спасли на реке Нёман

Новости Беларуси. Птица со сломанным крылом оказалась в проруби на реке Неман, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Птица со сломанным крылом оказалась в проруби на реке Неман, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Улететь бы он не смог, а вот погибнуть – в два счета. Выбраться из ловушки помогли спасатели Столбцовского района.
О том, что краснокнижная птица попала в беду, сообщил водитель-дальнобойщик, который проезжал мимо.
В Минске правоохранители спасли раненого лебедя
Пострадавшую птицу оставили в ветеринарной станции, где лебедь пробудет до весны. Кстати, там уже четыре таких постояльца.