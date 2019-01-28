Ледяная ловушка. Лебедя со сломанным крылом спасли на реке Нёман

Новости Беларуси. Птица со сломанным крылом оказалась в проруби на реке Неман, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Улететь бы он не смог, а вот погибнуть – в два счета. Выбраться из ловушки помогли спасатели Столбцовского района.

О том, что краснокнижная птица попала в беду, сообщил водитель-дальнобойщик, который проезжал мимо.

В Минске правоохранители спасли раненого лебедя

Пострадавшую птицу оставили в ветеринарной станции, где лебедь пробудет до весны. Кстати, там уже четыре таких постояльца.