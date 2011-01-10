Латвия без света: вынужденный режим чрезвычайной ситуации пока не принес результатов

В Латвии из-за непогоды и технических проблем без света вот уже больше недели остаются тысячи домов. Введённый правительством республики режим чрезвычайной ситуации в 40 районах пока не принёс желаемых результатов.

Минувшим вечером электричества все еще не было более чем у пяти тысячи домашних хозяйств. Вслед за снегами и обледенением коррективы в работу латвийской энергосистемы внесли оттепель и дожди. Несмотря на действия ремонтников, количество обрывов линий опять увеличилось. Особенно сложная ситуация в Лудзенском и Прейльском краях, где под тяжестью мокрого снега на электролинии стали падать не только лиственные деревья, но и вековые сосны.

За всё время независимости Латвии режим чрезвычайной ситуации не вводили ни разу. Сегодня это стало необходимостью, которая даёт право спасателям и аварийщикам работать в частных владениях без соблюдения некоторых юридических формальностей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К работам по восстановлению электричества подключились бригады из соседних Эстонии и Литвы. На очистку улиц латвийских городов выехала тяжёлая сельхозтехника из регионов. Финляндия направила специальный вертолет, который помогает спиливать лежащие на проводах деревья с воздуха.

Несмотря на все усилия, ситуация в республике остаётся напряженной. В стране мобилизованы все силы для устранения последствий природного катаклизма.

Андрис Сиескнис, руководитель отдела корпоративных коммуникаций «Латвэнерго»:

Вчера вечером мы закончили работу, имея пять тысяч домашних хозяйств, оставшихся без света. Сегодня утром их число увеличилось — около десяти тысяч домашних хозяйств остались без освещения.

Работы по преодолению природного катаклизма продолжаются круглосуточно. О том, что будет в республике, когда настанет время паводков, здесь пока стараются не думать.