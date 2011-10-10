Ластовский: Погибшая на «Пушкинской» девушка пыталась выбраться на платформу

Движение по второй линии Минского метро было остановлено на 40 минут. Пассажиры вынуждены были следовать до станции метро «Фрунзенская», а затем добираться до места работы наземным транспортом. Правоохранители расследуют причины происшествия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Молодая девушка по собственной неосторожности оступилась и упала на рельсы на станции метро «Пушкинская». Она пыталась выбраться, однако, прибывшим поездом была смертельно травмирована и погибла. Личность погибшей вскоре была установлена — это 16-летняя учащаяся одного из минских колледжей.