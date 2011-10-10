Ластовский: Погибшая на «Пушкинской» девушка пыталась выбраться на платформу

Сегодня утром в час пик на станции «Пушкинская» 16-летняя девушка, стоявшая на платформе, упала под прибывающий электропоезд. От полученных травм она скончалась на месте.

Движение по второй линии Минского метро было остановлено на 40 минут. Пассажиры вынуждены были следовать до станции метро «Фрунзенская», а затем добираться до места работы наземным транспортом. Правоохранители расследуют причины происшествия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Молодая девушка по собственной неосторожности оступилась и упала на рельсы на станции метро «Пушкинская». Она пыталась выбраться, однако, прибывшим поездом была смертельно травмирована и погибла. Личность погибшей вскоре была установлена — это 16-летняя учащаяся одного из минских колледжей.