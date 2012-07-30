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Ластовский об инциденте с автобусом в Минске: На 99% никакого выстрела не было

30 июля 2012 11:20
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Новости Беларуси. Автобус Setra вёз белорусских туристов из Крыма в Минск, во время движения по Партизанскому проспекту водитель услышал сильный хлопок. Автобус остановился, водитель стал смотреть, в чем дело.

Виталий Гончар, водитель автобуса:
Двигались по проспекту, когда услышал за собой сильный хлопок. Остановились, думали, что лопнуло стекло от жары. А там в стекле сквозное отверстие.

По словам одного из водителей, отверствие образовалось  в том месте, где незадолго до этого сидели люди: женщина и маленькая девочка, которые вышли на станции метро «Могилевская» за пару минут до инциндента, сообщили в эфире одного из национальных телеканалов. Водитель автобуса думает, что это был выстрел из пневматического пистолета. Однако никаких пуль на месте не нашли.

Сообщение о повреждении стекла туристического автобуса, возвращавшегося из Крыма, поступило в милицию 27 июля около 18.30, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА. Прибывшие на место милиционеры обнаружили в одном из боковых стекол сквозное отверстие.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время проводится проверка, только по результатам проверки будет установлено, в результате чего образовалось отверстие в стекле автобуса.
На 99% никакого выстрела не было. Наиболее вероятно, что от машины отскочил камень и из-за него такие проблемы.
В настоящее время эксперты проводят проверку, но пока все указывает на то, что в стекло автобуса попал небольшой камень из-под колес проезжающего мимо автомобиля. Об этом свидетельствует характер полученных автобусом повреждений, а также ряд сопутствующих обстоятельств.
Окончательный вывод можно будет сделать, когда будут готовы результаты экспертиз, проверка может длиться до 10 дней.

К счастью, пострадавших в результате инцидента, нет, сообщает ГУВД.

# происшествия # Аварии

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