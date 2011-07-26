Ладутько прокомментировал взрыв на станции в Минске

ЧП на канализационно-насосной станции очистных вод в Минске. Утром в результате вспышки газа без последующего горения пострадали 5 человек - работники ремонтной бригада. Пострадавшие, а это четверо мужчин и одна женщина, с ожогами и травмами различной степени тяжести оперативно доставлены в больницу. Сейчас медики им оказывают всю необходимую помощь.

Вячеслав Шишло, главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Четверо находятся в ожоговом реанимации отделении, одна пациентка в нейрореанимации, состояние тяжелое, на сегодняшний день делается все необходимое для данных пациентов, привлечены силы сотрудников кафедр.

На место аварии оперативно прибыли и спасатели и медики. Специалисты выясняют причину внештатной ситуации. Известно, что сегодня на насосной станции должны были начаться ремонтные работы. Именно к ним и шла подготовка. Предполагаемая причина вспышки газа – нарушение правил техники безопасности. По факту ЧП идет разбирательство. Разобраться в деталях происшествия на место аварии выехало и руководство города.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Это технологическая ситуация, которая произошла, но это не смягчает вину ответственности и управленческого звена водоканала, структурных подразделений, которые обеспечивали производство работ на данной станции. И сегодня мы в очередной раз говорим, о повышении ответственности руководителя, каждого жителя города за обеспечение технологической дисциплины. Мы должны быть ответственны за технологическую дисциплину, за порядок на производстве, за трудовую дисциплину, за выполнения всех правил общежития. Это принципиально важно.