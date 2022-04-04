Лабораторию по изготовлению марихуаны выявили в Минской области. «Оранжерею» обустроили в шкафу

Новости Беларуси. В Минске сотрудники наркоконтроля выявили мини-лабораторию по изготовлению марихуаны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

55-летний минчанин по месту проживания оборудовал помещение, приспособленное для выращивания наркосодержащих растений. Под мини-оранжерею мужчина обустроил шкаф, где установил системы освещения, полива и вентиляции.