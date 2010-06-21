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Кыргызстан: в стране вновь звучат выстрелы

21 июня 2010 16:03
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Утром в селе неподалеку от города Ош при перестрелке военных с жителями погибли два человека, около 20 ранены.

Как утверждают очевидцы, спецназ и внутренние войска при поддержке БТРов вошли в село и открыли огонь. Людей о спецоперации не предупредили. По другим сведениям зачистку в селе организовали из-за того, что сельчане не выполнили требования властей о сдаче оружия. По сообщению местных информационных агентств, рейд солдат сопровождался обысками и избиениями.

Напомним, в результате июньских межэтнических столкновений на юге страны, по официальным данным, погибли 208 человек. Более двух тысяч обратились за медицинской помощью. Половину пострадавших госпитализировали.

В Кыргызстане вновь звучат выстрелы

В Кыргызстане вновь звучат выстрелы

В Кыргызстане вновь звучат выстрелы

В Кыргызстане вновь звучат выстрелы

В Кыргызстане вновь звучат выстрелы

# происшествия # Фотофакт

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