Кыргызстан: политологи не исключают начала беспорядков на севере страны

Кыргызстан по-прежнему в центре мирового внимания. 16 июня в стране начался трехдневный траур по погибшим в межэтнических столкновениях на юге страны. Наблюдатели, впрочем, отмечают, что обстановка и сейчас далеко не стабильна.

За сутки только в Бишкеке задержаны более ста человек, которые обвиняются в организации беспорядков. Страну уже покинули десятки тысяч людей. 75 тысяч принял Узбекистан. Прежде всего, через границу пропускают женщин, детей, стариков и раненых. Видя неспособность временных властей удержать положение в стране под контролем, все больше государств и организаций направляют в Кыргызстан экстренную гуманитарную помощь.

Роза Отунбаева, глава временной администрации Кыргызстана:

– Декрет, который мы выдали – стрелять на поражение – работает наполовину. Все друг друга знают, все друг друга жалеют и не применяют оружие.

Как поезд, потерявший машиниста, становится смертельно опасен и для пассажиров, и для людей, волею судеб, оказавшихся на его пути, так и бессилие государственных структур грозит коллапсом обычно не только и не столько собственно администрации, но главным образом вовлеченной стране... и еще сопредельным государствам.

Вот и в Кыргызстане, где сегодня начался общенациональный траур по жертвам межнациональных столкновений, лишенные легитимности временные власти каждым следующим не принятым и не исполненным решением умножает скорбную статистику, начатую ими во время свержения в апреле законного президента.

Отсюда, нынешний виток напряженности, к которому временщики по их же словам вновь оказались совершенно не готовы, – лишь еще одно прямое следствие именно этой прошлой и нынешней неготовности. Неготовности принимать решения и отвечать за их последствия перед собой и народом.

Чолпон Ногойбаева, Директор Института анализа государственной политики (Кыргызстан):

– Судя по тому, как составлен сценарий, должна быть вторая часть развития событий на севере страны. Тем более, что на севере тоже есть места совместного проживания. Правительство, безусловно, находится в крайне тяжелом положении, потому, что армия Кыргызстана просто немногочисленна. И если конфликты заполыхают и на севере, и на юге, то это будет очень тяжелая ситуация. Все политики, которые пытаются сейчас нажить политический капитал и прийти во власть, используя печальные события, они, безусловно, раскачивают лодку. Больше всего это делается в столице, где сейчас разворачивается борьба за места в парламенте. Хотя выборы еще только в октябре, но гонка уже началась.

При этом сегодняшние ужасающие цифры потерь – только по официальным данным в ходе резни погибли свыше 180 человек, были ранены тысячи, а ведь реальное положение гораздо хуже – и катастрофические уже даже не цифры беженцев и внутренних переселенцев – по сведениям международных организаций около 200 тысяч – это, почти наверняка, далеко не окончательный итог.

Один из оппозиционных лидеров Феликс Кулов, размышляя о происходящем, заметил, проведение намеченного на 27 июня референдума по новой конституции – а значит и придание временным властям хоть какой-то власти – нереально по «известным причинам», а именно из-за событий в Ошской и Джалалабадской областях. Как следствие, безвременье безвластия в Кыргызстане будет продолжено со всеми уже «известными последствиями». До тех пор, пока замкнутый круг не будет разомкнут ... или разорван.

Глеб Лавров, телекомпания СТВ.