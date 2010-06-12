Кыргызстан: чрезвычайное положение ввели уже в Джелал-Абаде и прилегающих районах

Режим ЧП действует и в Ошской области.

Сам город полыхает. Горят десятки жилых зданий, магазины, автозаправки, машины. По последним данным, погибли уже около 70 человек. Число раненых приближается к тысяче. Пострадавших по возможности госпитализируют, но больницы переполнены. К тому же кормить пациентов нечем — в городе не работают или разграблены магазины и рынки. Гуманитарная обстановка в охваченных волнениями регионах близка к катастрофической.

Люди на улицах:

Это правительство кыргызское не контролирует никакой ситуации. Они даже правильной информации не знают. Вот эта Отунбаева и ее правительство — они не контролируют ничего. Мы хотим сейчас, в настоящее время, чтобы нам дали зеленый коридор — детям, женщинам, старикам.

В Кыргызстане неспокойно с начала апреля, когда произошел государственный переворот. Новые беспорядки начались в ночь на четверг. В Оше произошла серьезная драка, которая переросла в массовые столкновения. Остановить погромы и убийства военные не могут до сих пор. Солдаты, если видят людей с оружием, зачастую просто не хотят рисковать и вмешиваться даже в небольшие столкновения.