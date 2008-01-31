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Кустарное производство наркотиков остановлено в Бресте

31 января 2008 12:00
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Во время обыска одного из частных домов сотрудники милиции изъяли более 25 литров экстракционного опия, 30 килограммов семян мака и сотни граммов марихуаны. Его 35-летний владелец не отрицает своей причастности к хранящемуся товару. Известно, что задержанный извлекал из мака опий, употреблял его сам и продавал желающим. Оперативниками уже установлены 15 постоянных клиентов наркопритона. 

Две недели назад наркопроизводитель был задержан на улице с партией наркотических средств. Дело о хранении находилось на рассмотрении суда. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
# происшествия

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