Кустарное производство наркотиков остановлено в Бресте

Во время обыска одного из частных домов сотрудники милиции изъяли более 25 литров экстракционного опия, 30 килограммов семян мака и сотни граммов марихуаны. Его 35-летний владелец не отрицает своей причастности к хранящемуся товару. Известно, что задержанный извлекал из мака опий, употреблял его сам и продавал желающим. Оперативниками уже установлены 15 постоянных клиентов наркопритона.



Две недели назад наркопроизводитель был задержан на улице с партией наркотических средств. Дело о хранении находилось на рассмотрении суда. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.