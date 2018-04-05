Курьёз в деревне в Щучинском районе: лошадь везла спящего пьяного извозчика в сторону дома

На дороге было замечено «самоходное» транспортное средство: лошадь, запряженная с возом, в гордом одиночестве шла по проезжей части. Свидетелями происходящего стали сотрудники ГАИ. Ситуацию надо было решать. Телегу остановили, и бразды правления перешли к одному из инспекторов. Оказалось, что все-таки извозчик был, но сильно пьян, а лошадь на автопилоте направлялась к дому. С помощью местных жителей странный экипаж был доставлен по месту жительства.