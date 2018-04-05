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Курьёз в деревне в Щучинском районе: лошадь везла спящего пьяного извозчика в сторону дома

05 апреля 2018 10:32
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Новости Беларуси. Курьезный случай произошел в одной из деревень Щучинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курьёз в деревне в Щучинском районе: лошадь везла спящего пьяного извозчика в сторону дома -1

На дороге было замечено «самоходное» транспортное средство: лошадь, запряженная с возом, в гордом одиночестве шла по проезжей части. Свидетелями происходящего стали сотрудники ГАИ. Ситуацию надо было решать. Телегу остановили, и бразды правления перешли к одному из инспекторов. Оказалось, что все-таки извозчик был, но сильно пьян, а лошадь на автопилоте направлялась к дому. С помощью местных жителей странный экипаж был доставлен по месту жительства.

Курьёз в деревне в Щучинском районе: лошадь везла спящего пьяного извозчика в сторону дома -4

# происшествия # Фотофакт # Животные

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