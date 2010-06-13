Курманбек Бакиев отрицает свою причастность к беспорядкам на юге страны

На этот раз центром столкновений стал город Джалал-Абад на границе с Узбекистаном. На улицы вышли более трех тысяч вооружённых людей. Они громят всё на своём пути и поджигают жилые дома. Введен режим чрезвычайного положения.

В регион перебрасывают милиционеров и внутренние войска, формируют отряды дружинников. Также в стране объявлена частичная мобилизация. Солдатам разрешено открывать огонь на поражение.

С утра также возобновились беспорядки и в городе Ош. На улицах слышна стрельба. Горят десятки жилых зданий, магазины, автозаправки и машины. По последним данным, погибли около 90 человек.

Между тем, сегодня Курманбек Бакиев сделал заявление агентству «Интерфакс-Запад». Он отрицает свою причастность к беспорядкам на юге страны и призывает приложить все усилия для прекращения кровопролития. В обращении Бакиев, в частности, заявил: «Сегодня Кыргызская Республика находится на грани потери государственности. Гибнут люди и никто из представителей нынешней власти не в состоянии их защитить. Вместо того чтобы своевременно мобилизовать все необходимые ресурсы для локализации конфликта, представители временного правительства раздают интервью и проводят пресс-конференции с целью в очередной раз оболгать меня и моих родных, обвиняя в причастности к беспорядкам на юге». Бакиев также выразил глубокие соболезнования всем семьям, близким и родным погибших и пострадавших во время трагических событий на юге Кыргызстана.