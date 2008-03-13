Кулачный бой в центре Минска

На втором этаже здания на улице Немига минувшей ночью произошла драка.

В итоге 6 человек с различными травмами доставлены в городские больницы. Причины инцидента пока не ясны. Сейчас сотрудники милиции проводят разбирательство и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что послужило поводом к столь жестокой расправе пока сказать сложно. Однако ее последствия ощутили на себе не только участники драки, но сотрудники милиции и скорой помощи. На место происшествия выехали 4 бригады врачей и около 20 правоохранителей. 6 человек доставлены в городские больницы с различными травмами.

Определить причастность к драке каждого из ее участников сотрудникам милиции еще только предстоит. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и проводят разбирательство.

Восстановить картину ночного происшествия правоохранителям помогут записи с камер видеонаблюдения с домов в районе драки. Полученные данные позволят выяснить, кто спровоцировал инцидент и нарушил спокойствие граждан.

