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Кто грабит обменники в Минске?

07 апреля 2009 11:00
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В Минске предотвращено очередное ограбление обменного пункта. Накануне в середине дня на пульт отделения охраны Московского района поступило сообщение об экстренном срабатывании сигнализации в Доме быта по улице Московской. Прибывшие на место милиционеры установили, что неизвестный пытался проникнуть в пункт обмена валют. Возбуждено уголовное дело. Это уже второй за неделю и третий за последний месяц случай нападения на столичные банки. Пока ни один из них не раскрыт. Отметим, все ЧП случились в Московском районе столицы. Нынешний инцидент в ГУВД Мингорисполкома комментировать отказались.
# происшествия

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