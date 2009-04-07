Кто грабит обменники в Минске?

В Минске предотвращено очередное ограбление обменного пункта. Накануне в середине дня на пульт отделения охраны Московского района поступило сообщение об экстренном срабатывании сигнализации в Доме быта по улице Московской. Прибывшие на место милиционеры установили, что неизвестный пытался проникнуть в пункт обмена валют. Возбуждено уголовное дело. Это уже второй за неделю и третий за последний месяц случай нападения на столичные банки. Пока ни один из них не раскрыт. Отметим, все ЧП случились в Московском районе столицы. Нынешний инцидент в ГУВД Мингорисполкома комментировать отказались.