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Крушение вертолета Госпогранкомитета Беларуси в Витебской области. Найдены тела 5 погибших

21 октября 2011 05:35
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Всю ночь на месте происшествия работала специальная комиссия.

Вертолет выполнял задание по охране границы. На борту находились два члена экипажа и съемочная группа телерадиовещательной организации «Союз», которая готовила специальный репортаж.

Около четырех часов дня в районе деревни Вилейты, в километре от границы, вертолет упал и загорелся. Все находившиеся на борту погибли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вертолет французской компании «Экюрей» Госпогранкомитет закупил в 2009-м. Эта крылатая машина считается надежной и ее используют военные, полицейские и гражданские структуры разных стран. В составе экипажа были опытные пилоты. На месте крушения найдены все тела погибших. И уже известны имена членов съемочной  группы - это Юлия Шатерник, Виталий Прачковский и Сергей Шамалов.

# Техногенные катастрофы

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