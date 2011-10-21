Крушение вертолета Госпогранкомитета Беларуси. У следствия две версии: ненадлежащее техническое состояние и ошибка пилотирования

Белорусская военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения вертолета Госпогранкомитета. Ход расследования находится на контроле Генпрокуратуры. Следствие рассматривает две основные причины падения: ненадлежащее техническое состояние и ошибка пилотирования.

Госпогранкомитет направил приглашение представителям французской компании принять участие в расследовании обстоятельств трагедии. Полеты трех вертолетов «Экюрей», которыми располагают белорусские пограничники, временно прекращены до выяснения причин падения вертолета в Поставском районе.

Авария произошла накануне в Поставском районе Витебской области. Погибли пять человек. На месте происшествия работает специальная комиссия.

Крушение вертолета произошло в 800 метрах от деревни Вилейты. Это почти на белорусско-литовской границе. В нескольких километрах оттуда уже начинается зона пограничного контроля. Само место трагедии оцеплено. В районе места происшествия съемочная группа работала всю ночь.

Накануне сюда прибыл председатель Государственного пограничного комитета Игорь Рачковский. На месте трагедии были найдены все пять тел погибших, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На борту воздушного судна кроме двух членов экипажа были трое телевизионщиков. Погибшие журналисты телерадиокомпании «Союз» не первый раз готовили специальный репортаж о пограничниках и летали на съемки на вертолете. Этот полет по охране границы был плановым. Местные жители говорят, что в округе такие облеты не редкость.

Разбившийся вертолет «Экюрей» французской компании «Еврокоптер» с 2009 года дислоцировался в Поставском погранотряде. Это был первый из четырех французских геликоптеров, закупленных Погранкомитетом Беларуси. Машину характеризовали как надежную.

Да и сами члены экипажа, по словам сослуживцев, были опытными пилотами. Один из них прошел службу в Афганистане и не раз сажал вертолеты в критических ситуациях.

По факту авиакатастрофы создана специальная комиссия. На месте крушения продолжает работать следственная группа.

Крушение вертолета Госпогранкомитета Беларуси в Витебской области. Найдены тела 5 погибших