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Крушение в Пакистане лайнера, арендованного итальянской нефтяной компанией: 22 человека сгорели

05 ноября 2010 12:34
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В пакистанском городе Карачи потерпел крушение частный самолет. На борту авиалайнера находились 22 человека.

Лайнер был зафрахтован итальянской нефтяной компанией для перевозки своих сотрудников и техники из Карачи в провинцию Синд. Вскоре после взлета экипаж самолета сообщил диспетчерам о неполадках двигателя и запросил разрешения на аварийную посадку.

При подлете к аэропорту лайнер потерял высоту, упал на землю и загорелся. По предварительной версии причиной аварии стал отказ двигателей и электроники самолета. Однако местные правоохранители не исключают и версию теракта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В пакистанском городе Карачи потерпел крушение частный самолет.

В пакистанском городе Карачи потерпел крушение частный самолет.

В пакистанском городе Карачи потерпел крушение частный самолет.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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