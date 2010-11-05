Крушение в Пакистане лайнера, арендованного итальянской нефтяной компанией: 22 человека сгорели

В пакистанском городе Карачи потерпел крушение частный самолет. На борту авиалайнера находились 22 человека.

Лайнер был зафрахтован итальянской нефтяной компанией для перевозки своих сотрудников и техники из Карачи в провинцию Синд. Вскоре после взлета экипаж самолета сообщил диспетчерам о неполадках двигателя и запросил разрешения на аварийную посадку.

При подлете к аэропорту лайнер потерял высоту, упал на землю и загорелся. По предварительной версии причиной аварии стал отказ двигателей и электроники самолета. Однако местные правоохранители не исключают и версию теракта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».