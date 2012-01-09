Крушение поезда под Даугавпилсом: в Латвии заговорили об угрозе окружающей среде и возможности загрязнения грунтовых вод

Белорусская станция «Полоцк». Отсюда накануне отправился в Латвию товарный поезд, потерпевший крушение. Однако до места назначения в латвийский Вентспилс состав не дошел. Примерно в 90 километрах от белорусско-латвийской границы в Даугавпилсском крае поезд сошел с рельсов. До следующей железнодорожной станции «Крауя» он не дотянул всего километр.



В результате аварии перевернулись 17 вагонов. Из пяти цистерн произошла утечка мазута и растворителя. По некоторым данным, всего около 360 тонн химических веществ. Общая площадь загрязнения – 4 тысячи квадратных метров.



В Латвии уже заговорили об угрозе окружающей среде и возможности загрязнения грунтовых вод. Пока экологи не сделают анализы, местным жителям советуют не брать воду из колодцев. К счастью, из девяти частных домов, расположенных вблизи, только в одном нет центрального водоснабжения. Также вблизи аварии нет крупных водоемов.



С помощью специальной техники и восстановительных кранов специалисты продолжают поднимать цистерны. Работа сложная. Латвийским железнодорожникам пришлось прибегнуть к помощи белорусских коллег. Сегодня ночью на месте происшествия начала работать аварийно-восстановительная бригада из Полоцка. К этому времени уже поднято 15 вагонов.



Алексей Булкин, главный ревизор по безопасности движения Витебского отделения Белорусской железной дороги:

Со станции «Полоцк» восстановительный поезд был направлен по назначению в полном составе и с 5 часов утра все технические средства восстановительного поезда были задействованы на ликвидации последствий происшествия. Хочу отметить, что поставленные перед работниками восстановительного поезда задачи будут полностью решены в кратчайшие сроки.



Цистерны перевернулись на главных путях маршрута Даугавпилс – Бигосово. Сейчас движение там заблокировано.



Отразилось это и на пассажирском сообщении. Поезд Рига – Минск прибыл в белорусскую столицу с 5-часовым опозданием.



Наталья Карнейчик, исполняющий обязанности помощника начальника вокзала станции «Минск – Пассажирский»:

Поезд № 388 должен был прийти по графику в 7.36, а прибыл на станцию в 12.58. Обратились только два пассажира из этого поезда, которые опоздали на Москву. Им были переделаны билеты на другой поезд, и они уехали.



Причины аварии установит расследование. Одна из версий – поломка рельса.



Антра Бирзулэ, руководитель отдела по связям с общественностью Латвийской железной дороги:

Данные свидетельствуют о том, что причина – железнодорожные пути. По прогнозам, завтра откроем пути сообщения.



По факту ЧП в Латвии уже начат уголовный процесс по разделу «Преступление, совершенное против безопасности движения».

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет