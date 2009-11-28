Крушение «Невского экспресса»: наиболее вероятная причина — теракт

Посольство Беларуси в России пока не располагает информацией о том, находились ли в «Невском экспрессе» белорусские граждане.

Из России с места крушения пассажирского поезда «Невский экспресс» приходят новые сообщения. В районе ЧП произошел еще один взрыв — сдетонировала шашка. Данных о пострадавших пока нет.

Между тем, число жертв ночного теракта увеличивается с каждым часом. По последним данным, в списке погибших — около 30 человек. Госпитализированы 96 пострадавших. Состояние многих врачи оценивают как критическое. Всего в поезде находились 682 человека.

«Невский экспресс», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение накануне вечером на границе Тверской и Новгородской областей. С рельс сошли три последних вагона поезда. В этом месте сплошное бездорожье, поэтому спасатели и кареты скорой помощи долго добирались до пострадавших.

Сейчас вертолетами МЧС пострадавших эвакуируют в Москву и Санкт-Петербург. Раненых также принимают клиники Тверской области. Всем пострадавшим и семьям погибших выплатят компенсации.

Предположительная и наиболее вероятная причина аварии — теракт. По сообщению очевидцев, многие перед катастрофой слышали хлопок. А на месте взрыва образовалась воронка. Следователи уже нашли в ней элементы взрывного устройства. По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «терроризм» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».

Владимир Якунин, президент ОАО «Российские железные дороги»:

Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия, это потребует определённого времени. Наши силы развёрнуты, мы ожидаем разрешения для того, чтобы приступить к эвакуации тех вагонов, которые остались на рельсах, локомотив мы уже поставили на рельсы. После завершения работ в районе воронки приступим к эвакуации вагонов, которые получили максимальные повреждения

Нынешнее крушение очень похоже на то, что произошло с «Невским экспрессом» 13 августа 2007 года. Тогда он также потерпел аварию, в результате которой пострадали 60 человек. Причиной стал взрыв самодельного устройства, заложенного под железнодорожное полотно. Кстати, вчерашний инцидент совпадает с началом судебного процесса над одним из виновных.

Мощность взрывного устройства, в результате подрыва которого сошел с рельс «Невский экспресс», составила около 7 килограмм в тротиловом эквиваленте. От взрыва на железнодорожном полотне образовалось воронка глубиной около полутора метров. Обнаружены и элементы взрывного устройства. Таким образом, версия о теракте подтверждается.

Посольство Беларуси в России пока не располагает информацией о том, находились ли в «Невском экспрессе» белорусские граждане. Об этом сообщили в белорусском диппредставительстве. Сейчас сведения выясняются и уточняются. Соответствующий запрос белорусская сторона уже сделала в компетентные российские органы.

В связи с катастрофой российского экспресса Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования своему коллеге Дмитрию Медведеву.