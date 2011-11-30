Крушение Ми-24 под Пружанами – самое сильное потрясение для 181-й боевой вертолетной базы со времен Афганской войны

Новости Беларуси, Брестская область, Пружаны. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели экипажа вертолета Ми-24 под Пружанами. Накануне вечером в результате крушения в Брестской области погибли три человека. Предполагаемые причины авиакатастрофы – техническая неисправность либо ошибка пилотирования. Полеты вертолетов этой модели в республике временно приостановлены.

На этих кадрах практически все, что осталось от вертолета Ми-24, который накануне вечером после учебного вылета заходил на посадку и разбился. ЧП произошло вблизи авиационной базы под Пружанами.

На месте падения боевого вертолета Ми-24 в Пружанском районе наша съемочная группа работает со вчерашнего вечера. Лесной массив, в котором произошла катастрофа, как и сама воинская часть, находится под оцеплением. Там всю ночь работали спасательные службы и специальная комиссия Министерства обороны.

На место ЧП незамедлительно выехали спасатели и медики. Всего около десятка спецмашин. Пробираться сквозь лес им помогала военная техника.

Владимир Грегуаре, заведующий отделением скорой помощи Пружанской центральной районной больницы:

Машина очень здорово выгорела, увязла. Сложно судить – ночь, туман, поэтому специалисты, может, даже сегодня днем там разберутся. Но там шансов не было.

Местная жительница:

Взрывы. Думала, что где-то дети петардами стреляют. Но очень сильно.

Видно, возле леса это все и случилось. Горе.

Александр Гура, помощник министра обороны Республики Беларусь:

Экипаж в количестве трех человек погиб. В их числе – командир экипажа, летчик 2-го класса, майор Кохно Олег Владимирович, летчик-штурман, летчик 2-го класса, капитан Глущенко Денис Олегович, бортовой техник, капитан Бобко Валерий Николаевич.

Ми-24 – один из первых в мире специализированных боевых вертолетов. Серийный выпуск начался в 1971 году. Он значится на хорошем счету у авиаторов и состоит на вооружении почти в 50 странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неофициальное название – «Крокодил». Вертолеты ранних выпусков называли также «Стакан» – из-за плоских стекол кабины пилотов. Все машины этой модели активно использовались в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне. В Беларуси на вооружении состоит 70 таких вертолетов. Лидер по количеству использования Ми-24 – Россия – 620 машин в авиапарке.

По предварительным данным, причинами катастрофы Ми-24 в Пружанах могли стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. Полет проходил в темное время суток, был густой туман. Насколько эти факторы или какие-либо другие стали причиной падения вертолета, специалистам еще предстоит выяснить.

Владимир Купава, исполняющий обязанности начальника организационно-контрольного отдела Белорусской военной прокуратуры:

По данному факту Брестской межгарнизонной военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 465 Уголовного Кодекса Республики Беларусь – «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

В ходе расследования данного уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Для 181-й боевой вертолетной базы, как нам удалось выяснить, именно к ней был приписан разбившейся Ми-24, эта трагедия стала самым сильным потрясением со времен Афганской войны. Ведь эти боевые машины зарекомендовали себя как одни из самых надежных.