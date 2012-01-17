Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна

Ранее официально сообщалось о 15 пропавших. По уточненным данным, без вести пропавшими числятся четыре члена экипажа и 25 пассажиров. Поисковая операция из-за плохих погодных условий на данный момент прекращена.



Между тем, экологи и итальянские власти опасаются экологической катастрофы. Судно перевозило более двух тысяч тонн дизельного топлива. В связи с угрозой утечки горючего в море власти планируют ввести в регионе чрезвычайное положение.



Тем временем стали известны предварительные данные расследования крушения «Коста Конкордии». Но чем больше специалисты расшифровывают данные регистраторов, тем больше вопросов возникает к капитану. Он сейчас находится в следственном изоляторе.



В ходе расследования выяснилось, что лайнер на самом деле довольно близко подошел к береговой линии. При этом прибрежные рифы, на которые натолкнулось судно, были отмечены в навигационных картах.



Если вина капитана будет доказана, ему грозит до 12 лет тюремного заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.