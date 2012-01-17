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Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна

17 января 2012 07:17
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Ранее официально сообщалось о 15 пропавших. По уточненным данным, без вести пропавшими числятся четыре члена экипажа и 25 пассажиров. Поисковая операция из-за плохих погодных условий на данный момент прекращена.

Между тем, экологи и итальянские власти опасаются экологической катастрофы. Судно перевозило более двух тысяч тонн дизельного топлива. В связи с угрозой утечки горючего в море власти планируют ввести в регионе чрезвычайное положение.

Тем временем стали известны предварительные данные расследования крушения «Коста Конкордии». Но чем больше специалисты расшифровывают данные регистраторов, тем больше вопросов возникает к капитану. Он сейчас находится в следственном изоляторе.

В ходе расследования выяснилось, что лайнер на самом деле довольно близко подошел к береговой линии. При этом прибрежные рифы, на которые натолкнулось судно, были отмечены в навигационных картах.

Если вина капитана будет доказана, ему грозит до 12 лет тюремного заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-1

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-3

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-5

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-7

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-9

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-11

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-13

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-15

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-17

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-19

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-21

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-23

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-25

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна-27

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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