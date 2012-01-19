Крушение лайнера в Италии. Список пропавших без вести, в котором числится около 28 имен, сократился

Итальянский лайнер «Коста Конкордия» сносит с рифа в сторону стометровой глубины. В районе острова Джильо, где произошло крушение, начался шторм. Все поисковые работы снова прекращены.



Между тем, список пропавших без вести, в котором числится около 28 имён, сократился. В полицию позвонила гражданка Германии, когда по телевизору услышала свое имя в числе жертв. Просто она не сообщила свою фамилию, после того как была доставлена с тонущего лайнера на берег спасателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.