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Крушение лайнера в Италии. Список пропавших без вести, в котором числится около 28 имен, сократился

19 января 2012 06:46
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Итальянский лайнер «Коста Конкордия» сносит с рифа в сторону стометровой глубины. В районе острова Джильо, где произошло крушение, начался шторм. Все поисковые работы снова прекращены.

Между тем, список пропавших без вести, в котором числится около 28 имён, сократился. В полицию позвонила гражданка Германии, когда по телевизору услышала свое имя в числе жертв. Просто она не сообщила свою фамилию, после того как была доставлена с тонущего лайнера на берег спасателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

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