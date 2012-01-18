Крушение лайнера в Италии. Поиски пассажиров приостановлены из-за движения судна

Согласно последним данным, без вести пропавшими числятся 28 человек. Это граждане Германии, Италии, Франции, США, Перу, Венгрии и Индии. Возобновиться спасательная операция как только судно перестанет двигаться.



Тем временем, против капитана судна Франческо Скеттино начато расследование, по итогам которого ему могут быть предъявлены обвинения в халатности, потоплении корабля, причинении ущерба и непреднамеренном убийстве. Он также уличен в предоставлении неверной информации: следствию уже точно известно, что капитан покинул терпящее бедствие судно до окончания эвакуации всех пассажиров. Только за это ему грозит 10 лет тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.