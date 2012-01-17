Прямой эфир

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой

17 января 2012 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поисково-спасательная операция возобновлена на месте крушения круизного лайнера. К операции привлечено итальянское армейское спецподразделение. Военные-подводники взрывают люки корабля, чтобы проникнуть в труднодоступные зоны.

По последним данным, водолазы нашли второй «черный ящик» и тело еще одного погибшего. Таким образом, в скорбном списке уже семь имен. До сих пор пропавшими без вести числятся 29 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем специалисты почти полностью восстановили картину крушения. Судно должно было пройти в 7 километрах от берега, но подошло гораздо ближе. Не исключено, что капитан хотел произвести впечатление на туристов. При этом прибрежные рифы, на которые натолкнулось судно, были отмечены в навигационных картах.

Если вина капитана будет доказана, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-1

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-3

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-5

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-7

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-9

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-11

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-13

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-15

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-17

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-19

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-21

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-23

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-25

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-27

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-29

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-31

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-33

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-35

Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой-37

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
17 января 2012 10:56

В США сожгли кипарис, которому было 3,5 тысячи лет

17 января 2012 10:01

Крушение лайнера в Италии. Число погибших достигло 7 человек

17 января 2012 07:17

Крушение лайнера в Италии. Судьба 29 человек до сих пор неизвестна