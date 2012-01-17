Крушение лайнера в Италии. Как выглядит затонувшая «Коста Конкардия» под водой

Поисково-спасательная операция возобновлена на месте крушения круизного лайнера. К операции привлечено итальянское армейское спецподразделение. Военные-подводники взрывают люки корабля, чтобы проникнуть в труднодоступные зоны.



По последним данным, водолазы нашли второй «черный ящик» и тело еще одного погибшего. Таким образом, в скорбном списке уже семь имен. До сих пор пропавшими без вести числятся 29 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Тем временем специалисты почти полностью восстановили картину крушения. Судно должно было пройти в 7 километрах от берега, но подошло гораздо ближе. Не исключено, что капитан хотел произвести впечатление на туристов. При этом прибрежные рифы, на которые натолкнулось судно, были отмечены в навигационных картах.



Если вина капитана будет доказана, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.