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Крушение лайнера в Италии. Число погибших достигло 7 человек

17 января 2012 10:01
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Судьба еще 29, находившихся на борту, до сих пор неизвестна. Ранее официально сообщалось о 15 пропавших. Поисково-спасательные работы на месте крушения лайнера временно прекращены.

Уже стали известны предварительные данные расследования крушения «Коста Конкордии». Корабль не шел заданным маршрутом и слишком приблизился к береговой линии. При этом прибрежные рифы, на которые натолкнулось судно, были отмечены в навигационных картах.

Если вина капитана будет доказана, ему грозит до 12 лет тюремного заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

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