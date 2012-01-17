Крушение лайнера в Италии. Число погибших достигло 7 человек

Судьба еще 29, находившихся на борту, до сих пор неизвестна. Ранее официально сообщалось о 15 пропавших. Поисково-спасательные работы на месте крушения лайнера временно прекращены.



Уже стали известны предварительные данные расследования крушения «Коста Конкордии». Корабль не шел заданным маршрутом и слишком приблизился к береговой линии. При этом прибрежные рифы, на которые натолкнулось судно, были отмечены в навигационных картах.



Если вина капитана будет доказана, ему грозит до 12 лет тюремного заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.