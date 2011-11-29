Крушение грузового судна «Свонлэнд». Британские спасатели прекратили поиски российских моряков

Пропавшими без вести числятся пятеро членов экипажа грузового судна «Свонлэнд», потерпевшего крушение у северного побережья Уэльса.

Всего на борту сухогруза было 8 моряков из России. Двоих удалось спасти. Одним из пилотов вертолета, который их подобрал в Ирландском море, был старший внук британской королевы Елизаветы Второй - принц Уильям.

Накануне спасатели нашли еще одного из членов экипажа, однако позже он скончался.

По одной из версий, причиной крушения судна стала накрывшая его гигантская волна, от мощного удара которой у корабля треснула корма, и он за считанные минуты ушел на дно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.