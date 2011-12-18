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Крушение буровой платформы «Кольская»: обнаружены тела четырех погибших, 49 человек числятся пропавшими без вести

18 декабря 2011 13:51
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Новости России. В Охотском море продолжаются поиски пострадавших в результате крушения буровой платформы «Кольская». На данный момент обнаружены тела четырех погибших, 49 — числятся пропавшими без вести. Всего в момент ЧП на платформе находились 67 человек. Основной версией крушения следствие назвало буксировку платформы в сложных погодных условиях. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
# происшествия

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