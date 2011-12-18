Крушение буровой платформы «Кольская»: обнаружены тела четырех погибших, 49 человек числятся пропавшими без вести

Новости России. В Охотском море продолжаются поиски пострадавших в результате крушения буровой платформы «Кольская». На данный момент обнаружены тела четырех погибших, 49 — числятся пропавшими без вести. Всего в момент ЧП на платформе находились 67 человек. Основной версией крушения следствие назвало буксировку платформы в сложных погодных условиях. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».