Крупный теракт северо-западе Пакистана

В городе Пешавар в результате взрыва погибли по меньшей мере 29 человек, более 80 получили ранения. Разрушены также несколько домов, сгорели десятки лавок и машин. Самодельное взрывное устройство сработало в автомобиле, припаркованном около городского рынка и шиитской мечети. Инцидент произошел в час пик, когда на улицах особенно многолюдно. Этим и объясняется большое число жертв. Мощность бомбы, по предварительным данным, – около 25 килограммов в тротиловом эквиваленте. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.