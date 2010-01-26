Крупный пожар в Витебске

Накануне поздно вечером загорелось общежитие государственной академии ветеринарной медицины.

Пострадали 4 человека. Они доставлены в больницы города. Двое с диагнозом – отравление угарным газом. Они в состоянии средней степени тяжести. Еще двое с травмами. 36 человек, которые в этот момент находились в общежитии, спасли. Остальные, а это около 180 студентов, ранее уехали на каникулы.

По информации МЧС, возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания. Пламя достигало высоты второго. И хотя горела только одна комната, дым распространился на все общежитие. Из-за задымления люди не могли сами выйти из здания общежития. Их спасали с помощью выдвижной авто-лестницы.

На месте пожара работали 12 единиц техники и 6 бригад скорой помощи. Причины возгорания устанавливаются. Спасенных временно разместили в других общежитиях учебного заведения. И новая информация в наших следующих выпусках новостей.