Крупный чиновник пойман на взятке

Глава администрации Октябрьского района столицы Михаил Цыган заключен под стражу.

Цыган подозревается в совершении преступлений, связанных с получением взяток и злоупотреблением служебными полномочиями. По материалам Министерства внутренних дел генеральным прокурором Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

В установленном законом порядке 6 августа текущего года Цыган задержан по подозрению в совершении указанных преступлений. 7 августа в отношении Цыгана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, проведены необходимые следственные действия, оценены материалы оперативно-розыскной деятельности. Вопрос о предъявлении Цыгану обвинения будет рассмотрен в течении 10 суток со дня его задержания. Санкция статей предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.