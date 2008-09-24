Крупную партию тротила конфисковали сотрудники правоохранительных органов Витебщины

В городе над Двиной при сбыте 30-ти килограммов взрывчатого вещества был задержан ранее судимый житель областного центра. Тротил он добывал в местах проведения крупных боев Великой отечественной войны. Черный копатель выплавлял тол из боеприпасов дома, подвергая опасности здоровье своих родственников и соседей.



Кроме того, у задержанного при обыске были изъяты электродетонаторы, патроны разного калибра и другие боеприпасы. Все это предприимчивый молодой человек пытался продать сотруднику милиции за 6 тысяч долларов.