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Крупную партию тротила конфисковали сотрудники правоохранительных органов Витебщины

24 сентября 2008 10:38
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В городе над Двиной при сбыте 30-ти килограммов взрывчатого вещества был задержан ранее судимый житель областного центра. Тротил он добывал в местах проведения крупных боев Великой отечественной войны. Черный копатель выплавлял тол из боеприпасов дома, подвергая опасности здоровье своих родственников и соседей.

Кроме того, у задержанного при обыске были изъяты электродетонаторы, патроны разного калибра и другие боеприпасы. Все это предприимчивый молодой человек пытался продать сотруднику милиции за 6 тысяч долларов.
# происшествия

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