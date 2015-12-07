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Крупное ДТП в Смолевичском районе: 1 человек умер, 3 – ранено

07 декабря 2015 14:58
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Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. Крупное ДТП произошло в Смолевичском районе. Один человек умер, трое – ранены. Вероятный виновник аварии – 33-летний житель села Заречье, который сел за руль пьяным.

На брестской трассе вблизи села Зеленый Бор его автомобиль столкнулся с микроавтобусом. От сильного удара автомобиль загорелся. Один из пассажиров, 26-летний житель поселка Октябрьский, погиб. Еще трое оказались в больнице. Все в возрасте от 25 до 35 лет. Известно, что ни водитель, ни пассажиры легковушки не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Автолюбитель задержан правоохранителями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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