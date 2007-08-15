Крупное ДТП на пересечении улиц Богдановича и Янки Купалы в Минске

Около 8 часов утра здесь столкнулись "ЗИЛ" и "Сеат". Предварительно установлено, что водитель "Сеата" выезжал на перекресток на включенную в дополнительной секции зеленую стрелку светофора при горящем основном красном сигнале. На перекрестке он столкнулся с проезжающим мимо "ЗИЛом". Водитель грузовика потерял управление и врезался в стену дома. Легковая машина перевернулась. Водитель "ЗИЛа" погиб, молодой человек, управлявший "Сеатом", не пострадал.