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Крупное ДТП на пересечении улиц Богдановича и Янки Купалы в Минске

15 августа 2007 10:32
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Около 8 часов утра здесь столкнулись "ЗИЛ" и "Сеат". Предварительно установлено, что водитель "Сеата" выезжал на перекресток на включенную в дополнительной секции зеленую стрелку светофора при горящем основном красном сигнале. На перекрестке он столкнулся с проезжающим мимо "ЗИЛом". Водитель грузовика потерял управление и врезался в стену дома. Легковая машина перевернулась. Водитель "ЗИЛа" погиб, молодой человек, управлявший "Сеатом", не пострадал.
# происшествия

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