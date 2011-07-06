Крупное ДТП на Партизанском проспекте: по факту возбуждено уголовное дело

Груженая фура протаранила четыре машины, остановку и въехала в переход на станцию метро «Могилевская». Водитель одной из иномарок погиб на месте.

Правоохранителям придется еще разобраться во всех деталях крупного ночного ДТП и назвать причины. Но уже сейчас его последствия ужасают. Многотонная фура ехала в Минск из российского Ярославля. В полночь на Партизанском проспекте она столкнулась с "Рено". После удара МАЗ выехал на тротуар и протаранил остановку. Под колеса попал мужчина, который в это время сидел на скамейке. Затем тяжеловоз буквально смял три припаркованные авто. В одном из них был водитель. После вместе с одной из иномарок МАЗ полетел в сторону входа в метро. В этот момент из подземки выходила 19-ти летняя девушка. Она оказалась под колесами МАЗа. Из-под фуры сотрудникам МЧС пришлось доставать ее с помощью «гидравлики».

Виталий Димбовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Подразделениями МЧС из-под грузового автомобиля МАЗ с помощью гидравлического инструмента была извлечена гражданка, которая с различными травмами доставлена в Больницу скорой медицинской помощи. Также производился смыв топлива с проезжей части во избежание его воспламенения.

Мужчина, управлявший МАЗ-ом, не пострадал. Водителя автомобиля «Рено», который первым принял на себя удар многотонной фуры, спасти было не возможно — он скончался на месте. Девушку и мужчину, который сидел на остановке, а также водителя припаркованной машины госпитализировали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Григорьев, заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи:

К нам доставлены двое пострадавших. Это мужчина 58 лет с нетяжелыми повреждениями. Состояние удовлетворительное. Он находится в хирургическом отделении. И девушка 19 лет. Состояние тяжелое, но стабильное. Нашими специалистами выполнены все необходимые операции. Сейчас она находится в реанимации для нейрохирургических больных.

Поврежденному крытому входу станции метро "Могилевская" требуется ремонт. На пригласительной площадке второго вестибюля разбиты стекла, смяты перекрытия, местами от удара разрушился мраморный парапет. Здесь с самого утра идут восстановительные работы. Злополучная фура отправлена на техническую экспертизу.

Николай Скипор, заместитель начальника отдела ГАИ Заводского РУВД Минска:

Прежде всего, рассматривается версия технического состояния, скоростной режим, нарушение водителем «Рено» - на какой сигнал он ехал. При полном, детальном рассмотрении всех этих вопросов мы сможем четко ответить, кто виновен в ДТП.