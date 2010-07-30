Крупнейшую в истории борьбы с контрабандой партию лома цветных металлов обнаружили белорусские оперативники

Запчасти, детали в упаковках и даже литье редких металлов — все это хранилось во дворе дома и хозпостройках без необходимых документов.

Более 100 тонн промышленного лома нашли сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями УВД Миноблисполкома на хуторе Бербаши Кореличского района.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

Металл находился в мешках в различных хозяйственных постройках. Обнаружен целый ассортимент — медь, латунь, цинк, свинец. Были обнаружены даже сплавы с содержанием редкоземельных металлов.

Если бы правонарушитель реализовал этот лом за территорией Республики Беларусь, то, возможно, его доход составил свыше 1 млн долларов.

Как установили сыщики, лом принадлежал сыну хозяйки хутора. 34-летний минчанин на протяжении года сбывал цветной лом россиянам. Сейчас за незаконную предпринимательскую деятельность злоумышленнику грозит конфискация имущества и штраф до 50 базовых величин. Напомним, одна базовая сейчас 35 тысяч рублей.