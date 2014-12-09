Крупнейший за последние 13 лет пожар в Лос-Анджелесе: сгорело недостроенное здание, пострадали 2 небоскреба

Новости США. Крупный пожар в США. В центре Лос-Анджелеса загорелось недостроенное здание. Пламя полностью охватило постройку и сожгло все деревянные элементы конструкции. Пострадали и два соседних небоскреба.

Людей эвакуировали в срочном порядке. К счастью, обошлось без жертв. На проходящих рядом магистралях было полностью остановлено движение.

Сотни пожарных пытались укротить огненную стихию на протяжении 10 часов.

Причина возгорания на данный момент не установлена. По сообщениям пожарных, это был крупнейший пожар в городе за последние 13 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.