Крупнейшая в республике нарколаборатория по выращиванию конопли раскрыта в Гродненской области

31-летний житель Щучинского района оборудовал специальную теплицу в доме своего брата. Вероятно, чтобы отвести от себя все подозрения.

Отдельная комната была буквально напичкана современным оборудованием. Система свето-, тепло- и шумоизоляции, кондиционеры, приборы для измерения влажности и тепла, различные фильтры создавали комфортные условия для созревания неплохого урожая наркотиков круглый год.

Сейчас владелец мини-цеха задержан. Возбуждено уголовное дело.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

При осмотре было обнаружено порядка 27 кг наркосырья и уже подготовленная к употреблению, высушенная конопля. В настоящее время в отношении задержанного проводится комплекс мероприятий. Потому что очевидно, что такой объём наркопродукции был рассчитан не на одного человека, а на группу, то есть на сбыт. Сейчас устанавливается вся преступная цепочка: изготовитель, распространитель, наркоман.