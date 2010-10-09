Прямой эфир

Крупнейшая техногенная катастрофа в Венгрии может повториться

09 октября 2010 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ЧП на заводе, где четвертого октября произошла крупнейшая техногенная катастрофа, может повториться. На этот раз может обрушиться аварийная дамба, сдерживающая ядовитые отходы производства.

Из близлежащего городка Колонтара, который и без того превратился в зону экологического бедствия, уже эвакуированы более тысячи человек. Улицы покрывает толстый слой ядовитой массы. Всего токсичные отходы разлились по территории в 40 квадратных километров. В трех венгерских областях действует режим чрезвычайного положения. Экологи говорят, что, по меньшей мере, десять лет там будет сохраняться угроза для флоры и фауны.

# Техногенные катастрофы

Другие новости рубрики

Все новости
09 октября 2010 18:04

В Чили завершено бурение тоннеля для спасения шахтеров

09 октября 2010 13:40

Возле гаража на улице Лермонтова минский спецназ задержал доморощенных наркоторговцев-марихуанщиков

09 октября 2010 12:48

У белорусского поэта в Минске угнали «Мерседес» из платного гаража