Крупнейшая техногенная катастрофа в Венгрии может повториться

ЧП на заводе, где четвертого октября произошла крупнейшая техногенная катастрофа, может повториться. На этот раз может обрушиться аварийная дамба, сдерживающая ядовитые отходы производства.

Из близлежащего городка Колонтара, который и без того превратился в зону экологического бедствия, уже эвакуированы более тысячи человек. Улицы покрывает толстый слой ядовитой массы. Всего токсичные отходы разлились по территории в 40 квадратных километров. В трех венгерских областях действует режим чрезвычайного положения. Экологи говорят, что, по меньшей мере, десять лет там будет сохраняться угроза для флоры и фауны.