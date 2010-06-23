Крупная партия амфетамина задержана в Бресте

У неработающего жителя областного центра в ходе обыска обнаружили почти полкилограмма опасного вещества.

Хранил синтетический наркотик брестчанин в гараже. Сейчас 30-летний торговец находится под следствием.

Олег Царик, начальник управлению по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Брестского облисполкома:

Проводятся мероприятия по установлению его связей, устанавливаются каналы поставки наркотических средств. Это крупная партия. В соответствии с законом, за данный вид преступления предусмотрено от 8-13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одну крупную партию наркотиков задержали накануне в Берёзе. У местного жителя было изъято 300 граммов гашиша и более 200 граммов амфетамина. Обнаружили оперативники и специальные весы.

Установлено, что наркотики мужчина привез для продажи из России. 27-летний торговец тоже задержан.