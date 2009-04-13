Крупная авария под Молодечно

Есть жертвы. Причиной трагедии стала невнимательность водителя.

Накануне вечером иномарка «Опель-Омега», выезжая с второстепенной дороги на главную трассу, не пропустила «Фольксваген». В итоге ее вынесло на встречную полосу движения, по которой в это время двигался автомобиль «Лексус». Но на этом цепь столкновений не закончилась...

- После этого автомобиль «Опель-Омега» выбрасывает на полосу встречного движения и происходит еще одно столкновение с автомобилем «Лексус», в результате данного ДТП водитель и пассажир автомобиля «Опель» погибли на месте происшествия, - рассказал корреспонденту СТВ начальник оперативно-дежурной службы ГАИ УВД Мингорисполкома Игорь ЧЕСЛАВСКИЙ.