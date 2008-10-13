Крупная авария на трассе "Минск-Микашевичи"

На 24-ом километре сегодня днём автомобиль "Фольксваген" столкнулся с пригородным автобусом. Мужчина, который сидел рядом с водителем легковушки, попал под сильный боковой удар и скончался на месте. Автовладельца в тяжёлом состоянии доставили в больницу, пока он не может давать показания, как и пассажир, который находился на заднем сиденье. 201 пригородный автобус шёл по обычному маршруту. Ни один из пассажиров не пострадал. Причину произошедшего ДТП выяснит следствие.