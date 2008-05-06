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Круизное судно "Мона Лиза" село на мель у побережья Латвии по вине штурмана

06 мая 2008 13:51
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Об этом сообщили в министерстве обороны страны. Напомним, инцидент произошел 4 мая в 18-ти километрах от побережья. На борту находились около тысячи человек, из которых более шестисот – граждане нескольких европейских стран. По данным посольства Беларуси в Латвии, наших соотечественников среди пассажиров не было. К этому часу на борту корабля остаются еще свыше 300-от членов экипажа. Работы по снятию судна с мели продолжаются.
# происшествия

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