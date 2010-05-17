Кровавое противостояние между демонстрантами и военными в Бангкоке продолжается

По последним данным, жертвами уличных столкновений стали 36 человек, сотни пострадали. Обстановка накалилась настолько, что армия и полиция открывают огонь на поражение.

Во время интервью японским журналистам был ранен двумя выстрелами в голову генерал «краснорубашечников». Он скончался в больнице. Тайские власти угрожают взять лагерь протестующих штурмом. Демонстрантов уже лишили возможности получать продовольствие и медикаменты. Но это не мешает им поджигать на опустевших улицах машины, и забрасывать стражей порядка бутылками с зажигательной смесью и камнями.

Ночью под обстрел попал пятизвездочный отель. Постояльцам пришлось укрыться в подвале здания. Никто не пострадал. Начать переговоры демонстранты согласны только при посредничестве ООН. Главное их требование – роспуск парламента и проведение новых выборов.